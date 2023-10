Gucci torna dove tutto ebbe inizio | a Londra la mostra “Cosmos” celebra 102 anni della maison

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Life&People.it Alla fine del 1800 i giovani italiani che migravano trasferendosi all’estero in cerca di fortuna erano tanti ma solo a pochi di loro capitava di ritrovarsi protagonisti di una favola in stile Cenerentola. E a vivere una favola destinata a non rimanere fra le pagine di un romanzo per ragazzi, bensì a scrivere quellestoriamoda fu. A soli diciassette, lasciò, infatti, l’Italia diretto, prima a Parigi, e successivamente verso quella città da cuiavravuto. Nella capitale del Regno Unito, il giovane e futuro fondatorefiorentina trovò lavoro come facchino nel prestigioso Hotel Savoy. Un luogo in cui regnavano lusso ed ...