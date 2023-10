Grosseto | motociclista finisce fuori strada a Campagnatico E’ gravissimo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Incidentele oggi, 11 ottobre 2023, sullaSS 223 dopo l’uscita di Montorsaio, in direzioneL'articolo proviene da Firenze Post.

L'uomo di 68 anni è stato trasportato con elicottero Pegaso alle Scotte di Siena

Schianto in moto sulla Siena-Grosseto, gravissimo MaremmaOggi

Tragico incidente sulla senese. Uomo in fin di vita dopo la caduta con la moto IlGiunco.net

Incidente stradale oggi, 11 ottobre 2023, sulla strada SS 223 dopo l’uscita di Montorsaio, in direzione Grosseto ...Campagnatico: Nei pressi della Ss 223 nel comune di Campagnatico, nei pressi d ell'uscita per Montorsaio, direzione Grosseto, oggi attorno alle ore 13.15 sono intervenuti i sanitari del 118 per uno ...