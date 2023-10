Greta Thunberg condannata in Svezia | pagherà una multa

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)é stataper la sua partecipazione a un'azione di protesta in cui bloccò l'accesso al porto petrolifero di Malmo l'estate scorso. "La mia azione non deve essere punita perché ...

Greta Thunberg di nuovo nei guai in Svezia : multata per blocco stradale e disobbedienza. E ora la reiterazione del reato può costarle cara

Greta Thunberg a processo in Svezia per “resistenza all’arresto”

Fridays for Future - sciopero per il clima in 35 città italiane : Greta Thunberg in piazza a Stoccolma

é stata condannata per la sua partecipazione a un'azione di protesta in cui bloccò l'accesso al porto petrolifero di Malmo l'estate scorso. "La mia azione non deve essere punita perché ...

Greta Thunberg è stata condannata in Svezia Corriere del Ticino

A Oslo protesta di attivisti per l'ambiente contro parco eolico La Gazzetta del Mezzogiorno

Greta Thunberg é stata condannata per la sua partecipazione a un'azione di protesta in cui bloccò l'accesso al porto petrolifero di Malmo l'estate scorso. "La mia azione non deve essere punita perché ...Giovani attivisti ambientalisti e rappresentanti Sami hanno bloccato una strada ad Oslo per protestare contro un parco eolico in violazione dei diritti umani. Greta Thunberg arriverà domani. La polizi ...