Grecia Colmenares rischia di rovinare la festa a sorpresa di Ciro Petrone

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)per poco non ha rovinato laorganizzata per il compleanno diL'articolo proviene da Novella 2000.

“Stanno per avvisarla”. Grande Fratello - arriva nella casa la notizia forte su Grecia Colmenares

Grecia Colmenares rientra in casa : la reazione dei concorrenti

A risultare la preferita del pubblico è statacon il 42%. Ecco le e pagelle della nona puntata. Beatrice Luzzi, La mantide religiosa (voto 8) L'attrice romana è stata definita con ...

Grande Fratello 2023, puntata 9 ottobre: Grecia Colmenares show! Tvblog

La mancanza di Grecia Colmenares per suo figlio - Mediaset Infinity Grande Fratello

Torna oggi, lunedì 9 ottobre, la diretta del Grande Fratello 2023. Alle 21.25 su Canale 5 riflettori accesi sulla Casa più spiata d'Italia con Alfonso Signorini, affiancato in studio dall’opinionista ...Grecia ha più volte spesso il proprio rammarico per essere sempre nominata dal resto degli Inquilini che poco apprezzano il suo carattere esuberante e solare. Massimiliano, però, ci tiene a far sapere ...