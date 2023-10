Gravity Circus | gravità ed equilibrio sull’acqua all’Idroscalo di Milano

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Al via la terza edizione di “Gravity”, con la nuovissima produzione intitolatala “Equilibrium”, uno dei circhi più spericolati ed estremi del mondo, che dal 6 Ottobre al 10 Dicembre 2023 allieterà i milanesi con i suoi spettacoli. Patrocinato dalla Città Metropolitana died in co-marketing esclusivo con McDonald’s, il Gravitytorna con uno show completamente nuovo su una super pista moderna e ricca d’effetti acquatici. Diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management esclusivo di Lenny Alvarez, “Equilibrium”promette di stupire ed emozionare per due ore d’incredibile spettacolo, che andrà in scena tutti i Venerdì, Sabato, Domenica e Lunedì, oltre che gli immancabili appuntamenti del 31 Ottobre con l’Extra Halloween Show, l’1 Novembre ed il 7 Dicembre. Reduci dai successi delle passate edizioni ...