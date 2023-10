Gravina | «Europei del 2032? I nostri stadi saranno cinque | ma potrebbero diventare sei»

Leggi su calcionews24

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine dell'inaugurazione al pubblico del Viola Park Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Sky Sport a margine dell'inaugurazione al pubblico del Viola Park. PAROLE – «Ora il miracolo? Il problema non è la legge, la burocrazia è uno degli elementi che dobbiamo superare e affrontare ma il vero problema è l'atteggiamento culturale. Abbiamo paura di proiettarci verso il futuro e modificare situazioni bloccate. Dobbiamo capire quanto importanti siano le infrastrutture. E importante è anche l'approccio dato dal ministro Abodi sul tema, in maniera decisa: ci sentiamo supportati da lui e sono convinto che lo saremo anche in futuro, ma il mondo del calcio e i suoi dirigenti devono capire quanto è il guadagno nel realizzare certi progetti.