Grande Meraviglia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Elba porta il nome di un fiume del nord, sa decifrare il mondo in rima, ama la vita di un amore non sempre corrisposto, osserva la sua realtà con occhi attenti e ne prende nota. Conosce solo una parte del mondo – il mezzomondo –, quello rinchiuso tra le mura del manicomio dove è cresciuta e dove è stata rinchiusa sua madre e tutto ciò che è fuori, la tangibile malattia della realtà, è un punto di domanda che terrorizza: lei nella pazzia ci è nata, mentre gli altri ci mettono una vita ad arrivarci. Di amore, della sua incomprensibilità e della sua forma più manifesta, la pazzia, ne parla Viola Ardone nel suo libro , tracciando un nuovo alfabeto emotivo perché la follia, per essere comunicata, ha bisogno di un vocabolario sincero e autentico. Il romanzo si apre nel 1982, quattro anni dopo la legge Basaglia, condizione non ancora sufficiente per chiudere tutti i manicomi che persistevano ...