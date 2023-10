Grande Fratello | parla l’ex di Massimiliano Varrese | “Ecco perché ci siamo separati”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), nel bene e nel male, sta facendo un percorso da vero protagonista all’interno della Casa del. L’attore italiano ha iniziato il suo percorso impostandolo sulla schiettezza e l’evidente intolleranza nei confronti della compagna di avventura, anche lei attrice, Beatrice Luzzi.ha più volte accusato la collega di vivere di luce riflessa, ma, i fatti, come sostiene il web insistentemente, mostrerebbero il contrario: Posso dire che per me sono peggio loro che non gli dicono niente?? Anzi la comodina di Samira esordisce con: “Un serpente! È un serpente.” Il Guru è improponibile ma loro non sono da meno… Si curassero la cattiveria.#pic.twitter.com/gAv1eJCP0z — ?SoleilStateOfMind? (@sunstateofmind ) October 10, ...