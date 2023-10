Grande Fratello | Marco Fortunati spezza una lancia a favore di Beatrice Luzzi | “È Massimiliano Varrese che la va a stuzzicare!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)ha voluto esprimersi, a distanza di qualche settimana dalla sua uscita dal, sulle sue sensazioni a caldo circa le dinamiche principali del game show. Intervistato dai principali volti di Casa Chi, si è subito espresso sul fight avvenuto in diretta trae Jane Alexander: Ho iniziato con i pop corn e ho finito con il gin tonic. Jane è entrata dentro e ha martellato. Aveva ragione. Bea aveva “sgravato” in quella occasione. Parlare di altri colleghi quando non ci sono e dire “mi ha rubato la parte”…. È stato difficile. Bea è una che guarda tanto negli occhi, a Jane no. Ha sbagliato. A detta sua, la sua eliminazione è stata frutto di circostanze inevitabili: Ho fatto molte cose goliardiche lì dentro. Sono uscito per la nomination di Heidi e ...