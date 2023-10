Grande Fratello | Heidi dopo il rifiuto di Vittorio si riavvicina a Massimiliano | strategia?

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaAlessandro Rosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola!Baci si èta ail suo brusco “non mi piaci” in puntata. Sembra forse che Varrese non abbia proprio tutti i torti con le sue sensazioni: secondo lui la ragazza ricambia il forte interesse, ma è spaventata per il fatto che sia padre e per la differenza di età. Inoltre,sembrava più interessata a, il quale però preferisce Anita, acerrima rivale della Baci.il due di picche arrivato dal modello-ingegnere, la bionda si èta proprio ...