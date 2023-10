Governo di Emergenza in Israele

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) di Dario Vincenti In un momento di crescente tensione nel Medio Oriente,ha raggiunto un accordo per undinazionale tra il premier Benyamin Netanyahu e uno dei leader dell’opposizione, Benny Gantz. Questo passo è stato preso in risposta agli sviluppi critici nella regione, tra cui il crescente conflitto con Gaza e i recenti attacchi con razzi lanciati dal Libano. Un’immediata conseguenza di questa escalation è stata l’implicazione sull’approvvigionamento energetico di Gaza. L’unico impianto elettrico della Striscia ha esaurito il suo carburante e si è spento, lasciando la popolazione in un buio totale. Questa situazione ha portato l’Egitto a negoziare con Hamas per garantire il trattamento umano degli ostaggi stranieri e con doppia nazionalità detenuti da questa organizzazione. Il coinvolgimento ...