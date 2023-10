Gosens | 'Dissi no all'Union Berlino | ma poi l'Inter mi fece sapere'

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il calciatore exRobin, oggi all', ha parlato tramite il suo profilo LinkedIn: "Riavvolgiamo velocemente il...

“Riavvolgiamo velocemente il nastro a luglio: durante la preparazione erano molto chiare due cose: le possibilità di giocare come titolare nell’Inter erano relativamente basse. Ma mia moglie era incin ...L’esterno sinistro dell’Union Berlino Robin Gosens svela come si è concretizzato il suo trasferimento di questa estate. Robin Gosens non ha vissuto un’esperienza felicissima all’Inter, l’ex Atalanta n ...