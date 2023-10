Gonfiore addominale al risveglio | ecco i consigli dell’esperta per una buona colazione

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Quando vi svegliate al mattino, vi accorgete di avere spesso la pancia gonfia?cosa dicono gli esperti sullamigliore per voi Possiamo anche non essere d’accordo ma rimane un fatto e una realtà da cui nessuno di noi può prescindere e cioè che la primaè di certo il pasto più importante della giornata. Ma perché molte persone invece la mettono in discussione e la trascurano? In verità coloro che si comportano in questo modo e tendono a non dare alcuna importanza alla, o addirittura la saltano del tutto, non si rendono conto di quanto stanno sbagliando, perché così facendo, finiscono per danneggiare la loro salute.gli alimenti da assumere al mattino contro il– grantennistoscana.itUna delle conseguenze che ...