Golf | PGA Tour | si vola a Las Vegas per lo Shriners Children’s Open Tom Kim e Ludvig Åberg tra gli uomini più attesi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Continua il programma autunnale sul PGAche, archiviato il Sanderson Farms Championship in Mississippi, si sposta a Lasper lo. Nato nel 1983 e giunto alla sua quarantesima edizione, dal 2007 l’evento è organizzato dallaHospital for Children, che è l’unione di 22 strutture no profit a livello medico nell’America del Nord, attiva da oltre un secolo. Lo scorso anno sul percorso del TPC at Summerlin il sudcoreano Tom Kim vinceva il suo secondo titolo sul PGA, diventando il secondo giocatore più giovane di sempre a vincere due tornei, dietro solo a Ralph Guldahl (1931). Kim torna quest’anno al Sanderson Farms Championship al termine di una stagione meno esaltante della precedente ma che l’ha visto costantemente ad alti ...

Golf : Roberta Liti riconquista la carta per giocare sul tour LPGA nel 2024

Potrebbe essere vicino, il ritorno in campo di Tiger Woods. Il campione californiano avrebbe messo nel mirino l'Hero World Challenge, torneo non ufficiale delTour, organizzato dalla sua fondazione, in programma dal 30 novembre al 3 dicembre prossimi alle Bahamas. Il golfista si sta allenando con il figlio Charlie, con il quale, dal 14 al 17 dicembre, ...

Per la prima volta dal 2018 (Brittany Lincicome), una proette del golf femminile, Lexi Thompson, giocherà un torneo del PGA Tour, lo Shriners Children's Open, al fianco dei migliori giocatori al mondo