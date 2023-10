“Golden” alla scoperta dell’album di Jung Kook dei BTS

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dal 3 novembre uscirà il nuovo album anticipato dhit mondiale di quest’estate “Seven” con la rapper americana Latto, membro della band K-Pop dei BTS, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album solista intitolato “”. Il disco, infatti, uscirà in tutto il mondo il prossimo 3 novembre. L’annuncio è arrivato dBighit Music tramite la piattaforma globale per i fan “Weverse”. L’album è stato anticipato dhit mondiale di quest’estate “Seven” con la rapper americana Latto, rimasto per 8 settimanen.1 della classifica globale dei singoli di Spotify, arrivaton.1 nella classifica americana dei singoli Billboard Hot 100 e attualmente nella top10 dei brani più trasmessi dalle radio italiane. “Seven”, inoltre, è stato il ...