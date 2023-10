Gli Stati Uniti sono al fianco di Israele | dice Biden Il discorso integrale

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Cimomenti in questa vita – e lo dico letteralmente – in cui il male puro e semplice si scatena su questo mondo. Il popolo diha vissuto uno di questi momenti questo fine settimana. Le mani insanguinate dell’organizzazione terroristica Hamas – un gruppo il cui scopo dichiarato è quello di uccidere gli ebrei. E’ stato un atto di pura malvagità. Più di 1.000 civili massacrati – non solo uccisi, massacrati – in. Tra questi, almeno 14 cittadini americani uccisi. Genitori massacrati mentre usavano i loro corpi per cercare di proteggere i propri figli. Rapporti che fanno rivoltare lo stomaco su bambini uccisi. Intere famiglie uccise. Giovani massacrati mentre partecipavano a un festival musicale per celebrare la pace. Donne stuprate, aggredite e fatte sfilare come trofei. Le famiglie hanno nascosto la loro paura ...