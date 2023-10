Gli stadi in Italia sono ancora un problema

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Giocare in casa, per molte squadre di calcione, continua ad essere una metafora più che una circostanza reale. Anche quest’estate molti club hanno dovuto fare i conti con la necessità di trovare unoo diverso dal proprio dove poter disputare gli incontri in casa, per l’appunto, e la novità di questa stagione è che ilnon ha riguardato società di Serie A, come accaduto più volte nel recente passato. L’impressione è che si tratti di unsistemico per il calciono, e che si stia facendo ben poco per risolverlo o quanto meno porre le basi per una sua risoluzione in futuro. Gli ultimi casi riguardanti squadre neopromosse in Serie A si erano risolti in tempi relativamente brevi. La scorsa stagione, ad esempio, i tifosi della Cremonese avevano temuto che le gare casalinghe ...