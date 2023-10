Gli sceneggiatori firmano il nuovo contratto con il 99% dei voti favorevoli

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Grazie ad unaccordo lo sciopero che ha messo in ginocchio Hollywood per mesi sta per avere fine: gliilcon il 99% dei. Il Writers Guild of America ha votato in modo schiacciante per ratificare il suo, ponendo formalmente fine a uno dei più lunghi scioperi della storia di Hollywood. Glihanno votato al 99% a favore della ratifica, con 8.435e 90contrari. In una dichiarazione, la presidente del WGA West, Meredith Stiehm, ha ringraziato la leadership, i rappresentanti dello sciopero e il personale del WGA per aver lavorato duramente al fine di ottenere il suddetto ...