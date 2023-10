Gli ostaggi? Un effetto collaterale Fabbri | quale sarà la risposta di Israele

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) «A che cosa alludesse Netanyahu è difficilissimo da dire perché in piena emotività, come è naturale in un momento del genere, è normale un leader possa semplicemente usare iperboli senza avere contezza dell'iperbole che utilizza. Ma se dovessi immaginare ciò a cui fa riferimento, credo stia nel tentativo di colpire Hamas e la volontà di rompere quel legame tra Hamas e l'Iran, che comunque è dietro o alla base di ciò che è successo». È l'analisi di Dario, direttore della rivista di geopolitica "Domino", a proposito dei cambiamenti in Medio Oriente paventati dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, all'indomani dell'attacco di Hamas. Quali sono le motivazioni dietro l'attacco di Hamas? «L'attacco aha certamente matrice "locale", quindi Hamas che vuole presentarsi come unico alfiere della causa palestinese ai danni dell'Autorità ...