“Gli israeliani hanno occupato la Palestina” Perché è un falso storico

...della Lega araba "ho chiesto la priorità assoluta di salvare la vita degli ostaggi in mano ad Hamas e ho insistito sui due cittadini italiani con doppio passaporto che probabilmente sono tra...

Gli uomini di Hamas casa per casa: così cercano gli israeliani Corriere TV

Le ragioni storiche del conflitto israeliano-palestinese all'origine dell'attacco di Hamas Geopop

«Non ci sono parole per esprimere l’infinito dolore che ho in cuore per le popolazioni di Israele e Palestina». La dichiarazione della presidente del Movimento dei Focolari Palestina Israele (AP Photo ...Con l'esperto dell''Istituto per gli studi di politica internazionale abbiamo parlato della crisi che non sembra destinata a esaurirsi in tempi brevi, ma le cui cause e possibili conseguenze riguardan ...