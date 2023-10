Gli incroci colorati sono più sicuri | ma fanno discutere perché non “autocentrici”

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nella Milano del 2023 fa più rumore uno “colorato” rispetto al decimo pedone morto investito dall’inizio dell’anno. È bizzarro,– dati alla mano – dipingere l’asfalto fa parte del pacchetto di soluzioni per risolvere il problema della violenza stradale. La polemica sulle novità emerse tra corso Monforte, via Visconti di Modrone e via San Damiano, in pieno centro, è quindi sterile e provinciale. Sterileè sorta soprattutto a causa di organi di stampa che, al posto di spiegare una misura potenzialmente destabilizzante, hanno preferito fomentare la cittadinanza e pubblicare articoli incentrati sui commenti delle persone su Facebook o Instagram. Descrivere la segnaletica orizzontale di un’intersezione usando termini come «tetris», «labirinto», «o pazzo» o «rompicapo» è un approccio perfetto ...