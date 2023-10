Giustizia | la maggioranza nega alle opposizioni l’audizione del nuovo Garante dei detenuti Cucchi Avs | «Atteggiamento intollerabile» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La terna che andrà a comporre il collegio delnazionale dei diritti delle persone private della libertà personale deve ancora insediarsi. Ma è già dalla scorsa estate che la nomina del presidente, Felice Maurizio D’Ettore, e degli altri due componenti, ha innescato una serie di polemiche che investono via Arenula e ladi governo. C’è chi protesta per la scelta di portare nell’autorità due civilisti, chi ritiene inadeguata l’esperienza dei designati sul tema carceri. E chi, come Debora Serracchiani del Partito democratico, si spinge a definire contra legem la nomina di D’Ettore: «Al comma 2 dell’articolo 7 della legge istitutiva dell’organo, si stabilisce che i suoi membri “sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei ...