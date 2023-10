Giornate FAI d’autunno | alla scoperta di quattro tesori a Predore e Sarnico

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Anchesaranno protagonisti delleFAI, l’evento di piazza dedicato ai luoghi più belli del nostro Paese, in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre in oltre 350 città d’Italia. Nel fine settimana, accompagnati dai volontari FAI, si potranno visitare ala Motonave Capitanio 1926, le Terme romane e l’Antica Chiesa Plebana e aVilla Surre, nella sola giornata di sabato. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo FAI di Sebino Franciacorta, in collaborazione con il Comune die di. È stata presentata nei giorni scorsi a Lovere proprio a bordo della motonave Capitanio, patrimonio storico della navigazione del lago d’Iseo che fa il suo debutto tra i luoghi FAI. L’affascinante imbarcazione in ...