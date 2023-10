Giornata Osteoporosi | controlli gratuiti presso promossi dall’ASL di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl prossimo 20 ottobre 2023, in occasione dellaMondiale dell’, l’ASL di, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, promuove unadedicata alla prevenzione. Per l’occasioneil Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino sarà possibile accedere gratuitamente su prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili, a visite specialistiche per, consulenza nutrizionale e, ove indicato nella valutazione clinica iniziale, esecuzione di MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) con apparecchiature di ultima generazione in grado di fornire una misurazione della densità minerale ossea ad alta risoluzione. L’iniziativa si rivolge in particolare alle categorie a maggiore rischio ...