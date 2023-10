Giornata mondiale del Coming Out | ma in 70 Paesi essere gay è ancora un reato

L'Italia ha aderito al progettoed europeo del dimezzamento del numero di morti entro il ... Non a caso proprio ai giovani sarà dedicata laconclusiva, in ciascuna provincia italiana, ...

Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, le guerre minacciano i loro diritti Sky Tg24

La Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze CremaOggi.it

In occasione della Giornata in memoria delle vittime della strada ... Nonostante l’Italia abbia aderito al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento del numero di morti entro il 2030 ed ...Roma, 11 ott. – Pane in strada, per chi ha fame, per chi è solo, per chi si ama. Domenica 15 ottobre, 5 mense francescane della rete nazionale di Operazione Pane aprono le porte per distribuire pane f ...