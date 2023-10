Giorgetti | Incertezza che caratterizzava contesto Def non si è diradata

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2023 "L'cheilesaminato nell'ambito del Def non si è. Al contrario, ha contribuito a determinare un generale rallentamento dei ritmi di crescita globali. In questosi inseriscono i recenti eventi che hanno caratterizzato l'area mediorientale, che aggiungono ulteriori instabilità a un quadro già reso complicato da conflitti e tensioni geopolitiche. Sono diversi i fattori che condizionano in negativo le prospettive dell'economia mondiale", le parole del ministroin audizione sulla Nadef 2023. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev