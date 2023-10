Ginnastica | l’ex campionessa Mary Lou Retton è in fin di vita

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Fu oro alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 Preoccupazione nel mondo dellaper le gravi condizioni di salute diLou, ex ginnasta e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 nell’all-around. Lafu la prima americana a conquistare una medaglia d’oro ai Giochi nel concorso generale. A renderlo noto la figlia McKenna Kelly con un post su Instagram.Lou, che oggi ha 55 anni, si trova ricoverata in terapia intensiva per una brutta forma di polmonite. Starebbe cosi lottando tra lae la morte e “non è in grado di respirare autonomamente”. Lavinse a Los Angeles dopo un duello all’ultimo sangue contro la romena Ecaterina Szabo. La statunitense brillò con una ottima esecuzione al corpo libero, ...