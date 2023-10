Gigi Hadid condanna le violenze di Hamas | «Terrorizzare persone innocenti non fa alcun bene al movimento per la Palestina libera»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La modella, di origini palestinesi, non nasconde «sogni e speranze per i palestinesi» ma è vicina a tutti quelli che sono vittime della «tragedia ingiustificabile» che si sta consumando tra Israele e: «Un ciclo doloroso e devastante di ritorsioni»

Bradley Cooper e Gigi Hadid : voci di un flirt dopo l’avvistamento a New York

Sonoe Bradley Cooper al centro del gossip di ottobre: La top model e l'attore sono stati pararazzati a New York, dopo una romantica cena in un ristorante italiano. La Haid ha da poco ...

Gigi Hadid e Bradley Cooper insieme a New York «Si stanno divertendo» Corriere della Sera

Gigi Hadid e Bradley Cooper «si stanno divertendo, tra loro c'è attrazione» Vanity Fair Italia

Se le tendenze vanno e vengono, i jeans sono l’unico capo che rimane nel guardaroba tutto l’anno. In più, le ultime stagioni hanno indicato la fine o, meglio, il letargo temporaneo dei jeans skinny a ...Ma ora il cuore dell’attore sembra essere pronto per accogliere un nuovo amore. Gigi Hadid è tornata da poco single dopo aver frequentato Leo DiCaprio (molto amico di Cooper). Anche lei – così come ...