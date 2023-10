Gigi Donnarumma confermato portiere titolare dell’Italia? I dubbi dopo gli ultimi errori e le possibili alternative

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’Italia di Luciano Spalletti sabato 14 ottobre a partire dalle ore 20.45 all’interno del San Nicola di Bari, scenderà nuovamente in campogli impegni di settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina. Gli azzurri dovranno infatti affrontare Malta in quella che sarà la partita valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. La Nazionale maltese si trova all’ultimo posto del Gruppo C a quota zero punti ma di certo l’Italia, attualmente seconda a quota 7 ma con una partita in meno rispetto alle altre Selezioni, non dovrà sottovalutare l’impegno. Lasciarsi sfuggire punti durante il percorso, specialmente in questa fase, potrebbe risultare letale in termini di accesso diretto al torneo continentale che si disputerà il prossimo anno in Germania. Servirà la migliore Italia insomma e, in questi giorni, Luciano Spalletti sta lavorando con il proprio gruppo. Non si può ...