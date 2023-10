Gian Luca Rossi sbeffeggia la Juve | “Parlare di calcio con uno juventino è impossibile | lo fanno tutti ti dice | ma nei premi…”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Questa mattina in casantus è giunta la brutta notizia che ha visto protagonista il centrocampista Nicolò Fagioli, indagato dalla Procura di Torino per scommesse online su piattaforme illegali. Ora la FIGC (insieme alla Procura torinese) ha aperto un’inchiesta nei riguardi del classe 2002, il quale rischia (qualora fosse colpevole) una squalifica fino a tre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Accordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina allantus Bonolis commenta lantus di Andrea Pirlontus, Bernardeschi potrebbe rimanere. Allegri crede in un suo rilancio Dove vederentus-Inter, streaming gratis OGGI LIVE e diretta TV finale Coppa Italia Allegri e la...