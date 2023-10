Ghetto di Roma | Angelo Di Porto a Notizie com | ”Abituati a difendere la nostra esistenza”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dopo l’attacco di Hamas e la ripresa violenta delle ostilità con Israele, tutti i luoghi sensibili della Capitale sono stati messi sotto sorveglianza speciale Aldil’allerta e’ altissima. I livelli di sicurezza sono doverosamente aumentati. Massima sorveglianza intorno alla Sinagoga, ma dopo gli attacchi terroristici di Hamas ad Israele, ora anche la scuola è sorvegliata speciale. Come sta la comunità ebraica che vive nel? Cosa pensano le persone che hanno amici o parenti in Israele? Siamo andati con le nostre telecamere nel cuore deldi, dove ci sono ristoranti che hanno fatto la storia nella Capitale e abbiamo fatto una lunga e intensa chiacchierata conDi, titolare della Taverna del. Il ...

Ufficiale morto investito da un camion in retromarcia sul traghetto a Salerno : incidente sulla Caronte&Tourist

Nel Ghetto di Roma. "Soffriamo - lasciateci in pace"

Allerta a Roma per gli obiettivi sensibili : sorvegliati Ghetto e sedi diplomatiche

Seguiranno incontri, presentazioni e workshop, appuntamenti con gli studenti delle scuole con cui si ricorderà anche l'ottantesimo anniversario della razzia deldidel 16 ottobre 1943. La ...

Superstite del ghetto di Roma, 'rivivo l'incubo di 80 anni fa' Agenzia ANSA

Israele sotto attacco e il Ghetto 80 anni dopo il rastrellamento: le iniziative. Il presidente della comunità Fadlun: «L'Italia ci protegge» Corriere Roma

Il 16 ottobre saranno passati 80 anni dal Sabato nero, il rastrellamento degli ebrei dal ghetto di Roma nel 1943. Quasi nessuno tornò. In occasione di questo tragico anniversario esce in sala il primo ...Il Papa condanna la violenza ma esprime anche preoccupazione per la situazione a Gaza. Lunedì marcia a 80 anni dal rastrellamento del Ghetto ...