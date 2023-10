Geolier a Sanremo? Arriva l’annuncio dell’artista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Uno dei cantanti più amati del panorama musicale napoletano, e non solo, è senza dubbio Emanuele Palumbo, in arte. In molti, pensano a una sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di: a fare chiarezza è proprio il diretto interessato. È un periodo d’oro per, artista napoletano che ha ormai raggiunto una popolarità incredibile e che è sempre più amato dai suoi fan. A certificarlo sono i numerosi premi vinti in questi mesi dal rapper partenopeo e i numeri, tra dischi venduti e tour, che incoronano un artista capace di intercettare i gusti anche dei più grandi, oltre che dei giovanissimi. I suoi versi ormai spopolano sui social e sono tanti i fan che lo vorrebbero alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di(nel 2024, ndr). I rumors lo indicano come uno dei ...

Curiosità: Il settantatreesimo Festival di Sanremo si è svolto al teatro Ariston di Sanremo dal 7 all'11 febbraio 2023 con la conduzione e la direzione artistica entrambe affidate, per la quarta volta consecutiva, ad Amadeus; nel corso delle serate è stato affiancato da Gianni Morandi e da varie co-conduttrici, tra cui Chiara Ferragni nella prima e quinta serata, Francesca Fagnani nella seconda serata, Paola Egonu nella terza serata e Chiara Francini nella quarta serata. Per il quarto anno consecutivo, la regia e la fotografia sono state affidate rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano mentre la scenografia è stata curata da Gaetano e Maria Chiara Castelli, mentre Fiorello è stato ospite fisso delle serate in collegamento da Roma.

Red Bull 64 Bars Live, Geolier a FqMagazine: “Sanremo 2024 Se posso cantare in napoletano, vado” Il Fatto Quotidiano

Da Geolier a Luchè, da Lazza a Marracash: 10 mila in festa a Scampia La Repubblica

Prosegue il totonomi per Sanremo 2024: Geolier sarà tra i cantanti in gara all'Ariston Il cantante si candida, ma ad una condizione ...Applausi e ovazioni per Geolier, Lazza, Noyz Narcos, Rose Villain, Luchè e Marracash. Una serata-evento per lanciare il messaggio di rilancio del quartiere e per regalare una occasione di riscatto ...