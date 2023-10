Genoa-Milan | l’ex Inter Frey assolve Maignan | ‘Rosso severo | non poteva fare altro’ | Serie A

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) 2023-10-11 10:53:00 Arrivano conferme: Anche a quattro giorni di distanzacontinua a far discutere. Oltre al gol vittoria di Christian Pulisic, l’altro grande argomento di dibattito in questi giorni è l’espulsione di Mike, punito per il fallo fuori aria su Caleb Ekuban. Dell’episodio ha parlato sulla pagina Instagram di Luca Diddiportiere, anche dei rossoblù, Sebastian, prendendo le difese del collega: “Quella di Mike è stata un’uscita un po’ spericolata ma nonaltro. Lo scontro era inevitabile, considerando il fatto che il giocatore delandava verso la porta. Penso che l’uscita sia stata fatta molto bene, con il tempismo giusto“. Secondo il francese il connazionale rossonero non ...

Quando gli viene chiesto come avrebbe valutato il fallo di Maignan su Ekuban in, Orsato risponde così: " Hanno fatto bene in campo ". E su Bijol in Empoli - Udinese : "Per il protocollo ...

Scaroni: “Genoa-Milan un attacco alle mie coronarie. Su Giroud…” Pianeta Milan

Milan, cambia lo scenario riguardo il rinnovo di Giroud Le ultime sul suo futuro con il club rossonero. Olivier Giroud è stato sicuramente protagonista ...Milan, il blitz contro il Genoa ha messo in evidenza, ancora una volta, la duttilità di Alessandro Florenzi. Vediamo perché.