Gazzetta – Salernitana | Filippo Inzaghi il nuovo allenatore dopo Sousa

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) 2023-10-10 17:24:06 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la: Il 50enne di Piacenza prende il posto del portoghese: porta con sé il suo storico staff, prevista un’opzione per la prossima stagione in caso di permanenza in A. Da valutare la posizione di Ribery, già collaboratore di Nicola ePippotorna in serie A con una missione difficile ma non certo impossibile: conquistare la salvezza con la. Le sue motivazioni hanno fatto la differenza e conquistato il presidente del club campano Danilo Iervolino nella cena di lunedi sera consumata in un ristorante di Milano insieme all’amministratore delegato Maurizio Milan ed al d.s. Morgan De Sanctis che, con, ha condiviso da calciatore esperienze con la Juventus ed in azzurro. La ...