Gaza | la giornalista che documenta la vita sotto assedio nelle storie Instagram | “La situazione sta peggiorando | sempre più difficile pubblicare”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Volevo raccontarvi ciò che sta accadendo ma lo avete potuto sentire voi stessi“. La giovanepalestinese Plestia Alaqad sta cercando dire su, dove è seguita da 89mila persona, i bombardamenti e la. Di ora in ora però gli aggiornamenti sonodi meno. Israele infatti ha staccato luce e acqua e bloccato i rifornimenti di carburante, lasciando la Striscia al buio. E impedendo così anche le comunicazioni con l’esterno e i collegamenti internet. Nei video pubblicati nei giorni scorsi, di cui qui proponiamo un montaggio, si sentono i boati dei missili e si vedono le conseguenze sulle abitazioni devastate dall’onda d’urto. Ma anche la fuga di notte in strada e la paura durante i raid ...

Assedio di Gaza - la giornalista Plestia Alaqad filma i bombardamenti di Israele intorno alla sua casa : "Non si respira" - VIDEO

è sull'orlo del collasso', racconta daYoumna ElSayed,di Al Jazeera . La mancanza di energia elettrica colpiscedopo un'altra notte di bombardamenti. Le autorità ...

È morto anche il terzo giornalista palestinese rimasto ucciso con due ...