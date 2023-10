Gaza | isolati anche giornalisti e operatori umanitari L’audio del cronista al Fatto it | ‘Sotto le bombe tutto il giorno | non riusciamo a lavorare’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’assedio a cui è sottopostadopo l’attacco di Hamas sta isolando la popolazione. I continui black out infatti causano grosse difficoltà a collegarsi a una rete Internet, e stannorendendo molto complicato, se non impossibile, il lavoro dei cronisti che si trovano nella Striscia. In questo momento a nessuno è permesso l’accesso nella Striscia è iwi che vivono lì sono tra le poche voci che riescono a dare informazioni su ciò che accade. Un giornalista, di cui per tutelare la sua incolumità non sveliamo l’identità, è riuscito con fatica a inviare alcuni audio alla redazione de ilquotidiano.it in cui ci spiega, scusandosi, di non essere nelle condizioni di fare il proprio lavoro. “La situazione qui è troppo difficile e dura, siamo sotto bombardamenti 24 ore su 24” ...