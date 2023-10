Gaza | De Nicolò Sissco a Notizie com | “Più avanti capiremo se dietro l’attacco a Israele c’è l’Iran”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Devono intervenire mediatori importanti, oppure dovremo aspettare altri morti, sperando che almeno si mettano in atto le vie di fuga per i civili. E dopo il cessate il fuoco, vedere se riprenderanno fiato le posizioni più moderate che sono presenti sia tra i palestinesi sia tra gli israeliani, altrimenti un dialogo sarà difficile”. In esclusiva a.com, Marco De, della Società italiana per lo studio della storia contemporanea () e professore di storia contemporanea all’Università di Cassino, fa un’analisi della questione israeliano-palestinese dopo l’escalation degli ultimi giorni. (Ansa Foto) –.comProfessore, come si è arrivati ad oggi?“Si è arrivati ad oggi con una storia alle spalle piuttosto intensa: quattro guerre, tre intifade e un numero incalcolabile di attacchi terroristici. Ma ...