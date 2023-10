Gaza a un passo dalla catastrofe umanitaria | poche ore di corrente poi ospedali in tilt

"Non ho parole per descrivere quanto sia terribile qui", ha detto Hamdouna ad Al Jazeera, parlando dal nord di. "È come una palla infernale", ha detto. "Le strade sono vuote. Le persone hanno ...

Striscia di Gaza sotto assedio. Israele a un passo dall'invasione ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Assedio a Gaza, Netanyahu: "Abbiamo appena iniziato a colpire Hamas". Israele pronta all'invasione - Bombe israeliane sull'ospedale di Gaza, 5 sanitari uccisi - Bombe israeliane sull'ospedale di Gaza, 5 sanitari uccisi RaiNews

Gaza è ormai una città fantasma. La notte è passata sotto il suono dei missili israeliani, si cammina sopra cumuli di macerie, palazzi ridotti in cenere. Attorno solo ...C'è chi parla di un presunto legame tra alcuni dei missili usati da Hamas e una fabbrica di tubi d'acciaio situata in Cina. La verità potrebbe essere un'altra ...