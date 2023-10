Gatti abbandonati nel deserto | l' orrore | In centinaia morti di fame e sete

Cagliari - salva 18 gatti abbandonati e chiede aiuto : "Adottateli - non posso tenerli in casa"

Sono quasi 200mila i gatti e i cani abbandonati ogni anno dai loro padroni : lasciati a loro stessi dopo una vita trascorsa in casa - accuditi da una famiglia che - ad un certo punto - decide di rinunciare a loro. Un gesto crudele che avviene soprattutto in estate. Per questo chi assiste al reato di abbandono deve denunciare. Ecco come