Gasdotto sabotato nel Baltico? Cosa può succedere

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) IlBaltic Connector tra Finlandia ed Estonia rimarrà fuori servizio per i prossimi cinque mesi a causa di lavori di riparazione necessari. Questa decisione è stata presa in seguito a un’anomala perdita di pressione verificatasi nella notte del 7 al 8 ottobre. Il Primo Ministro finlandese, Sauli Niinisto, ha menzionato la possibilità di un’azione esterna, sollevando sospetti di sabotaggio. Questo incidente è ora oggetto di discussione durante la riunione della NATO a Bruxelles. Il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che se verrà dimostrato che si è verificato un atto ostile contro un’infrastruttura della NATO, si tratterà di una questione estremamente seria e la risposta sarà decisa e incisiva. Stoltenberg ha condiviso queste osservazioni durante una conferenza stampa con Volodymyr Zelensky, attualmente in visita a Bruxelles. Le ...