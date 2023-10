Garcia è tornato a Napoli | l'accoglienza | la reazione e il programma con l'ombra di Conte

... nuovo attacco all'allenatoreMario Giuffredi èa parlare ai microfoni di 'TV Play', replicando alle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Rudisul caso Mario Rui. Rudi ...

Garcia è tornato a Napoli, alle 17 è in programma seduta di allenamento AreaNapoli.it

Napoli, De Laurentiis su Rudi Garcia: "Momento no, ma niente decisioni affrettate" Sky Sport

C'è tanta attesa sul futuro della panchina del Napoli. Rudi Garcia è stato messo fortemente in discussione e la sua avventura in azzurro oggi sembra avere le ore contate. Si attendono sviluppi, la dec ...Tutto come previsto, Rudi Garcia è tornato a Napoli dalla Provenza, dove risiede la sua famiglia che non si è mai trasferita in città. Oggi pomeriggio dirigerà l’allenamento dei calciatori disponibili ...