Galliani | «Non c’è nessuna trattativa in corso perché il Monza potesse essere ceduto»

Ex Milan - Galliani : “Berlusconi non era anti-interista. Era un esteta”

Galliani : 'Berlusconi non era anti-interista. Derby? Avrebbe sofferto per il Milan - dando meriti all'Inter'

Commenta per primo Intervenuto a Monzanews , l'AD dei brianzoli Adrianoha fatto il punto sul suo futuro in società: 'c'è nessuna trattativa in corso perché il Monza potesse essere ceduto. Cerchiamo tutt'al più un partner. I figli di Silvio Berlusconi ...

Monza, Cappato: 'Non mi candido per costruire la casina del futuro. Galliani Parlo di obiettivi' Repubblica TV

Suppletive. Niente confronto tra De Luca e Galliani. Il sindaco di Taormina: “Berlusconi non sarebbe mai scappato” MBNews

Io non avrei mai pensato che il Monza potesse giocare in certi stadi». The post Galliani: «Rimarrò certamente al Monza, sugli obiettivi del club dico…» appeared first on Milan News 24.In esclusiva ai microfoni di Monza News ha parlato l'amministratore delegato del MonzaAdriano Galliani che ha detto ... con la scritta "Abbiamo impiegato 110 anni per andare in A, non possiamo ...