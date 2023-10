Galleria Monte Pergola | nuova chiusura per i lavori

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer l’esecuzione di attività di manutenzione nella canna in direzione di Avellino (percorribile a doppio senso di circolazione) della’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” tra le ore 22.00 di giovedì 12 e le ore 6.00 di venerdì 13 ottobre sarà necessaria laal transito della tratta di Raccordo compresa tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500). Le attività sono state programmate in orario notturno allo scopo di ridurre i disagi. La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in occasione di analoghe chiusure al transito. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità ...