Galassini Sanofi | ' 70 vengono prodotti in sito Anagni | 100 mln dosi l' anno'

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), 11 ott. (Adnkronos Salute) - "Nello stabilimento diproduciamo più di 70 farmaci diversi, per un totale di circa 100 milioni diannue che poiesportate in più di 90 Paesi del mondo, dal Giappone fino agli Stati Uniti. In 50 anni di vita questoha avuto un grande svil