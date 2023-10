Fuga da Israele | niente voli di linea | i governi organizzano i rimpatri British Airways devia un aereo da Tel Aviv

Israele-Hamas in guerra - le notizie di oggi | Gaza assediata - palestinesi in fuga al confine con l'Egitto. Ultimatum di Hamas agli abitanti di Ashkelon (sud di Israele)

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Gaza assediata - palestinesi in fuga al confine con l'Egitto. Ultimatum di Hamas agli abitanti di Ashkelon (sud di Israele)

Israele si prepara all'offensica totale - 300mila soldati schierati a Gaza. Usa prepara corridoio umanitario per i civili in fuga

Israele si prepara all'offensiva totale - 300mila soldati schierati a Gaza. Usa prepara corridoio umanitario per i civili in fuga

non deve reagire con la sua potenza militare contro la popolazione della Striscia di Gaza o ... acqua ad una popolazione anch'essa ostaggio della violenza scatenata da Hamas, senza vie di...

Reatini in fuga delle bombe che piovono in Israele ilmessaggero.it

Fuga da Israele: niente voli di linea, i governi organizzano i rimpatri. British Airways devia un ... Il Sole 24 ORE

"Siamo in guerra. Il nemico pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto". Con queste parole, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la ripresa dell'iniziativa da parte di Israel ...Secondo il piano, un corridoio umanitario verso l’Egitto dovrebbe servire da via di fuga per i civili palestinesi, che non hanno nessun legame con Hamas, che rischiano di rimanere uccisi o senza tetto ...