Francia | Mbappé lascia il ritiro per lutto

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Kylianhato quest’oggi il campo di allenamento di Clairefontaine, e come dichiara L’Equipe, il motivo sarebbe il permesso di andarsene perché colpito da unpersonale. Il ct Deschamps gli ha permesso quindi di recarsi a Bondy per vivere il momento di condoglianze. Ritornerà ingiovedì. SportFace.

Commenta per primo Già la scorsa estate il Paris Saint Germain preoccupato dalla possibilità di perdere Kylianaveva sondato il terreno per Rafael Leao e oggi, secondo la stampa francese, il club parigino è ancora fortemente interessata al portoghese del Milan per la prossima estate.

L'appello social di Mbappé: "Basta violenze, è tempo di lutto, dialogo e ricostruzione" La Gazzetta dello Sport