Francesco Valdiserri investito e ucciso | la sentenza | Da imputata condotta irresposabile

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) È una responsabilità “grave e strutturata” quella di Chiara Silvestri, 24enne che il 19 ottobre 2022, nella zona romana di via Cristoforo Colombo, travolse con la sua auto e uccise, morto a 18 anni. È quello che scrive il giudice del Tribunale di Roma nelle motivazioni dellacon cui, lo scorso 12 luglio, ha condannato a 5 anni di carcere l’con rito abbreviato. Il pm aveva chiesto quattro anni e mezzo. E proprio in riferimento al trattamento sanzionatorio, si mette in risalto che Silvestri era alla guida in stato di ebbrezza nonostante si fosse già vista “sospendere la patente per sei mesi per essersi rifiutata di sottoporsi agli esami tossicologici dopo un controllo stradale mentre anche in quel caso era alla guida della sua auto, e da neopatentata”. Non solo: gli atti documentano ...