Francesco Valdiserri investito e ucciso | giudice | “Da imputata condotta irresponsabile”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – “E’ evidenziato quanto sia grave e strutturata, in più profili, la responsabilità dell’. Quanto sia rilevante il ‘grado della colpa’ nell’avere tenuto l’di guida che ha determinato la morte di un ragazzo di 19 anni e messo a rischio la vita di almeno altre due persone oltre che la propria”. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 12 luglio il gup di Roma ha condannato a 5 anni in rito abbreviato la ventiquattrenne Chiara Silvestri che la notte del 19 ottobre dello scorso anno haa Roma nella zona di via Cristoforo Colombo. Il gip nella sentenza evidenzia “da un lato il dato storico che vede l’commettere il fatto dopo essersi ...

... 24enne che il 19 ottobre 2022, nella zona romana di via Cristoforo Colombo, travolse con la sua auto e uccise, morto a 18 anni. È quello che scrive il giudice del Tribunale di ...

Francesco Valdiserri investito e ucciso, la sentenza: "Da imputata condotta irresposabile" Sky Tg24

Francesco Valdiserri investito e ucciso, le motivazioni della sentenza: «Dall'imputata condotta irresponsabile ilmessaggero.it

Il giudice ha messo in evidenza “quanto sia rilevante il ‘grado della colpa’ nell’avere tenuto l’irresponsabile ...Non si sa ancora a chi appartengono ma di certo sono ossa umane. E così, ieri mattina, poco dopo le nove in via Salaria 267 è arrivata la polizia perché qualcuno, entrando ...