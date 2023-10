Fragagnano | il Comune cerca nonni vigili

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) A distanza di qualche settimana dall’inizio delle attività scolastiche l’Amministrazione Comunale ha lanciato il progetto “Nonno Vigile” ovvero l’iniziativa che prevede attività di volontariato da parte di cittadini e anziani per sorvegliare le scuole durante gli orari di entrata ed uscita degli studenti. Il bando, redatto dalla responsabile del settore Annachiara Colucci, è destinato a uomini e donne in pensione residenti neldidi età compresa tra i 55 e 75 anni, in possesso di idoneità psico-fisica specifica dimostrata mediante il certificato medico e in assenza di condanne penali. “Si tratta di un progetto che mira a potenziare il servizio di sicurezza per i bambini davanti alle scuole oltre che a promuovere processi di socializzazione e aggregazione nei confronti di persone che oramai non svolgono più attività lavorative e ...

