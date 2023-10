FOTO ? Siparietto Calhanoglu-Arnautovic | poi chiamano… Thuram

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) In attesa di ritrovarsi alla Pinetina in vista del match contro il Torino al rientro della pausa Nazionali, suarriva un curioso botta e risposta social SOCIAL ? Da sempre i social sono il modo più semplice di avvicinarsi alla vita privata dei calciatori. In tante occasioni infatti, i tifosi stessi vengono a conoscenza di alcuni particolari dei propri beniamini quando gli stessi pubblicano su Instagram delle stories. Nell’ultima occasione, ilè stato creato da Hakan– impegnato con la Nazionale turca – e Markorimasto ad Appiano Gentile per riprendersi dall’infortunio. I due, in video chiamata, parlano di chissà cosa fino a quando il turco menzionae gli scrive “Fratello, dobbiamo parlare”. La risposta di ...